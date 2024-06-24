Одним из ликвидированных в Дербенте террористов мог быть бывший боец ММА
SHOT: Среди террористов в Дербенте мог быть экс-боец ММА Гаджимурад Кагиров
Экс-боец ММА Гаджимурад Кагиров. Обложка © SHOT
В числе ликвидированных террористов в дагестанском Дербенте мог быть экс-боец ММА Гаджимурад Кагиров, сообщает SHOT.
Кагиров является мастером спорта по вольной борьбе, он воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова. В 2021 году он выступал на турнире, представляя клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о ликвидации в Дагестане пяти террористов. К настоящему моменту спасатели потушили атакованную террористами синагогу в Дербенте, огнеборцы уже приступили к разбору завалов.