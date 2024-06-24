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24 июня, 00:00

Одним из ликвидированных в Дербенте террористов мог быть бывший боец ММА

SHOT: Среди террористов в Дербенте мог быть экс-боец ММА Гаджимурад Кагиров

Экс-боец ММА Гаджимурад Кагиров. Обложка © SHOT

Экс-боец ММА Гаджимурад Кагиров. Обложка © SHOT

В числе ликвидированных террористов в дагестанском Дербенте мог быть экс-боец ММА Гаджимурад Кагиров, сообщает SHOT.

Кагиров является мастером спорта по вольной борьбе, он воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова. В 2021 году он выступал на турнире, представляя клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA.

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Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о ликвидации в Дагестане пяти террористов. К настоящему моменту спасатели потушили атакованную террористами синагогу в Дербенте, огнеборцы уже приступили к разбору завалов.

Анатолий Симоненко
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