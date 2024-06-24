НАК: В ходе контртеррористической операции в Дагестане уничтожено пять боевиков
Пятеро террористов уничтожены правоохранителями в ходе контртеррористической операции на территории Дагестана. Актуальные данные озвучил Национальный антитеррористический комитет.
"В Республике Дагестан в ходе контртеррористической операции нейтрализовано пять боевиков", — гласит сообщение НАК.
Хронология нападения террористов в дагестанских городах Махачкала и Дербент. Видео © Life.ru
Несколькими часами ранее было объявлено о завершении активной фазы КТО в Дербенте. Для нейтрализации боевиков была задействована военная техника. К сожалению, потери есть и среди полицейских. А тем временем спасатели потушили атакованную террористами синагогу, огнеборцы уже приступили к разбору завалов.
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