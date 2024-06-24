Мэрия Дербента сообщила, что пожар в синагоге потушен
Пожар в синагоге Дербента. Обложка © ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев
Пожар в синагоге в дагестанском Дербенте ликвидирован. Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе местной мэрии. Теперь предстоит разобрать завалы.
"Пожар полностью потушен. В настоящее время идёт пролив конструкций и разбор завалов", — рассказали в пресс-службе мэрии.
Напомним, в Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, где зверски убили священника, после чего подожгли здания и устроили перестрелку с полицией. Активная фаза контртеррористической операции завершена. В ходе боестолкновений погиб начальник отдела полиции города Дагестанские Огни Мавлудин Хидирнабиев. Медики пытались спасти офицера, но ранение оказалось смертельным.