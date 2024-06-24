После терактов в Дагестане проверят спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА
SHOT: В Дагестане проверят спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА
В Дагестане проверят спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА, на предмет распространения там экстремистской идеологии. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов проведут проверки залов Дагестана, где занимаются смешанными единоборствами, в том числе и тех, где готовили спортсменов сотрудники клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles ММА. Цель — выяснить, нет ли среди бойцов радикалов, а также участников так называемых спящих ячеек. При этом вопрос закрытия секций и бойцовских залов на территории республики не стоит.
Ранее Life.ru писал, что одним из ликвидированных в Дербенте боевиков был экс-боец ММА Гаджимурад Кагиров. Он является воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова. В 2021 году выступал на турнире, представляя клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA.
Напомним, вчера, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики открыли стрельбу прямо на улице, но скрыться не смогли — были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений террористов погибли 15 полицейских, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана.
Unsplash / Vladislav Bychkov