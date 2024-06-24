После терактов в Дагестане проверят спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА

В Дагестане проверят спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА, на предмет распространения там экстремистской идеологии. Об этом сообщает SHOT .

По информации телеграм-канала, в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов проведут проверки залов Дагестана, где занимаются смешанными единоборствами, в том числе и тех, где готовили спортсменов сотрудники клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles ММА. Цель — выяснить, нет ли среди бойцов радикалов, а также участников так называемых спящих ячеек. При этом вопрос закрытия секций и бойцовских залов на территории республики не стоит.