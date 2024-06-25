Экс-глава района Дагестана, чьи дети устроили теракты, арестован на 10 суток

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, сыновья которого участвовали в терактах в республике, арестован по статье о мелком хулиганстве. Ему назначено наказание в виде десяти суток ареста. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд города Махачкалы.

"Ленинский районный суд города Махачкалы, признав Магомеда Омарова виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток", — указала руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.