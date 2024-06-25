Экс-глава района Дагестана, чьи дети устроили теракты, арестован на 10 суток
Магомед Омаров. Обложка © Администрация Сергокалинского района
Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, сыновья которого участвовали в терактах в республике, арестован по статье о мелком хулиганстве. Ему назначено наказание в виде десяти суток ареста. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд города Махачкалы.
"Ленинский районный суд города Махачкалы, признав Магомеда Омарова виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток", — указала руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
Кроме того, в настоящее время следствие рассматривает вопрос о предъявлении 63-летнему Омарову обвинения в пособничестве терроризму.
Как сообщалось ранее, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД ранее опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник уже отстранён и исключён из партии. Life.ru также публиковал видео с моментом ликвидации террористов в Махачкале.