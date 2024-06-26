"Просим прощения": Братья исполнителей теракта в Дагестане записали "покаянное" видео

Братья участников нападения на Дагестан записали видео с осуждением терроризма. Ролик с извинениями опубликовал телеграм-канал SHOT.

Братья участников нападения на Дагестан записали видео с осуждением терроризма. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах — шестеро братьев исполнителей теракта в Махачкале Османа и Адиля Омаровых, сыновья арестованного главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Они попросили прощения у пострадавших во время нападения и подчеркнули, что всегда были против терроризма и экстремизма.

"Уважаемые дагестанцы, братья и сёстры. Мы, семья Омаровых, глубоко скорбим за произошедшее. Мы всегда были против экстремизма и терроризма. Просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт, который совершил наш брат", — сказал один из мужчин. Другие на видео стыдливо опустили головы.