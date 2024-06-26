"Просим прощения": Братья исполнителей теракта в Дагестане записали "покаянное" видео
Братья участников нападения на Дагестан записали видео с осуждением терроризма
Братья участников нападения на Дагестан записали видео с осуждением терроризма. Ролик с извинениями опубликовал телеграм-канал SHOT.
Братья участников нападения на Дагестан записали видео с осуждением терроризма. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах — шестеро братьев исполнителей теракта в Махачкале Османа и Адиля Омаровых, сыновья арестованного главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Они попросили прощения у пострадавших во время нападения и подчеркнули, что всегда были против терроризма и экстремизма.
"Уважаемые дагестанцы, братья и сёстры. Мы, семья Омаровых, глубоко скорбим за произошедшее. Мы всегда были против экстремизма и терроризма. Просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт, который совершил наш брат", — сказал один из мужчин. Другие на видео стыдливо опустили головы.
Суд в Махачкале арестовал шестерых братьев Омаровых по статье о мелком хулиганстве. Они получили от десяти до 15 суток. Их братья Осман и Адиль были членами спящей ячейки, которые устроили теракты в Дагестане. Отец восьмерых сыновей Магомед Омаров ранее также был арестован по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статье о пособничестве терроризму, ведь он на протяжении нескольких лет знал о радикальных взглядах двух своих сыновей.
Как сообщал Life.ru, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. В результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД публиковало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник освобождён от должности и арестован.
Telegram / SHOT