Украинская военная разведка пыталась завербовать российского военнослужащего для совершения теракта на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", на котором он проходил службу. Сам российский военный рассказал, как с ним в мессенджере связался некий Олег, предложивший устроить взрыв за "щедрое вознаграждение". Видео распространила пресс-служба ФСБ России.

Украинская разведка хотела завербовать военнослужащего 2000 года рождения, проходившего службу на крейсере. С ним связался "Олег", представляющий интересы самого главы ведомства Кирилла Буданова*, который лично руководит операцией по организации теракта на самом большом российском авианосце. За измену родине российскому военном обещали "щедрый гонорар", новые документы и эвакуацию в Финляндию. Но всё оказалось враньём – после предоставления записи с инсценировкой теракта на крейсере куратор "Олег" пропал с радаров, подчистив все переписки.