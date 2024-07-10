Российский военный раскрыл "награду от Буданова*" за взрыв на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Военный РФ рассказал, как куратор из ГУР убеждал его поджечь "Адмирал Кузнецов"
Украинская военная разведка пыталась завербовать российского военнослужащего для совершения теракта на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", на котором он проходил службу. Сам российский военный рассказал, как с ним в мессенджере связался некий Олег, предложивший устроить взрыв за "щедрое вознаграждение". Видео распространила пресс-служба ФСБ России.
Российский военнослужащий о вербовке украинской разведки для теракта на крейсере. Видео © ЦОС ФСБ России
Украинская разведка хотела завербовать военнослужащего 2000 года рождения, проходившего службу на крейсере. С ним связался "Олег", представляющий интересы самого главы ведомства Кирилла Буданова*, который лично руководит операцией по организации теракта на самом большом российском авианосце. За измену родине российскому военном обещали "щедрый гонорар", новые документы и эвакуацию в Финляндию. Но всё оказалось враньём – после предоставления записи с инсценировкой теракта на крейсере куратор "Олег" пропал с радаров, подчистив все переписки.
О предотвращении теракта Life.ru писал часом ранее. План украинских спецслужб устроить чужими руками взрыв на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" сорвал российский военный. Он сразу сообщил о вербовщике в органы безопасности и под их руководством разыграл инсценировку.
* Внесён в список террористов и экстремистов.
ЦОС ФСБ России