Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью западным средствам массовой информации заявил, что главной целью киевского режима является блокирование Крыма по суше и воде, что позволит его отрезать от снабжения и заставит подчиниться украинским властям. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, комментируя это заявление в беседе с корреспондентами РИА "Новости", решил ответить украинскому военному поговоркой.

Собеседник информагентства напомнил, что подобными действиями Незалежной в отношении Крыма уже давно никого не удивить. По его словам, Буданов*, видимо, забыл, что последние десять лет полуостров переживал самые различные виды блокад.

"Так что лучше бы Буданову* поместить в рамку в кабинете поговорку: "Будешь других пугать — как бы самому не пришлось убегать". Думаю, пойдёт ему на пользу", — заявил Шеремет.

Помимо того, народный избранник прокомментировал ситуацию с защитой полуострова от агрессии противника. Законотворец подчеркнул, что сейчас в Крыму для этих целей сформирована достаточная военная группировка.

Ранее глава Крымского парламента Владимир Константинов заявлял о том, что ущерб от водной и энергетической блокады полуострова составил 14 триллионов рублей. Политик также пояснил, что в республике собираются подсчитать ущерб, который нанесли транспортная и продовольственная блокада и террористические акты со стороны киевского режима.