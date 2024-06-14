Заседание суда по ущербу от водной блокады Крыма пройдёт в закрытом режиме

Заседание Верховного суда по ущербу от водной блокады Крыма состоится в закрытом режиме. Об этом сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе судебной инстанции.

К материалам гражданского дела были приобщены сведения, предоставленные крымским Министерством ЖКХ, в том числе о возникновении сложностей технического характера из-за дефицита водного ресурса, а также последствиях прекращения подачи пресной воды для обеспечения водоснабжения потребителей в Республике Крым.