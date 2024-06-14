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14 июня, 11:58

Заседание суда по ущербу от водной блокады Крыма пройдёт в закрытом режиме

Республика Крым. Вид на Северо-Крымский канал. Обложка © Сергей Мальгавко / ТАСС

Республика Крым. Вид на Северо-Крымский канал. Обложка © Сергей Мальгавко / ТАСС

Заседание Верховного суда по ущербу от водной блокады Крыма состоится в закрытом режиме. Об этом сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе судебной инстанции.

К материалам гражданского дела были приобщены сведения, предоставленные крымским Министерством ЖКХ, в том числе о возникновении сложностей технического характера из-за дефицита водного ресурса, а также последствиях прекращения подачи пресной воды для обеспечения водоснабжения потребителей в Республике Крым.

В Крыму подсчитали ущерб от водной и энергетической блокад, и это триллионы рублей
В Крыму подсчитали ущерб от водной и энергетической блокад, и это триллионы рублей

Напомним, что несколькими днями ранее Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил исковые требования властей полуострова по делу о возмещении вреда, причинённого Украиной в результате энергетической блокады. Как инстанция планирует добиваться выплат, пока не известно, однако Херсонская область по примеру Крыма тоже решила судиться с Украиной за причинённый ущерб.

Марина Калегина
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