Заседание суда по ущербу от водной блокады Крыма пройдёт в закрытом режиме
Республика Крым. Вид на Северо-Крымский канал. Обложка © Сергей Мальгавко / ТАСС
Заседание Верховного суда по ущербу от водной блокады Крыма состоится в закрытом режиме. Об этом сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе судебной инстанции.
К материалам гражданского дела были приобщены сведения, предоставленные крымским Министерством ЖКХ, в том числе о возникновении сложностей технического характера из-за дефицита водного ресурса, а также последствиях прекращения подачи пресной воды для обеспечения водоснабжения потребителей в Республике Крым.
Напомним, что несколькими днями ранее Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил исковые требования властей полуострова по делу о возмещении вреда, причинённого Украиной в результате энергетической блокады. Как инстанция планирует добиваться выплат, пока не известно, однако Херсонская область по примеру Крыма тоже решила судиться с Украиной за причинённый ущерб.