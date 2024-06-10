ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 04:11

В Крыму подсчитали ущерб от водной и энергетической блокад, и это триллионы рублей

Константинов: Ущерб Крыму от блокад составил 14 трлн рублей

В Крыму ущерб от водной и энергетической блокад составил 14 триллионов рублей, рассказал РИА "Новости" глава парламента полуострова Владимир Константинов.

Он также пояснил, что в республике собираются подсчитать ущерб, который нанесли транспортная и продовольственная блокады и террористические акты со стороны Киева. Кроме того, будет оценено разрушение местной инфраструктуры, когда Крым находился в составе Украины.

Херсонская область по примеру Крыма решила судиться с Украиной за причинённый ущерб
Херсонская область по примеру Крыма решила судиться с Украиной за причинённый ущерб

Напомним, Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил исковые требования властей полуострова по делу о возмещении вреда, причинённого Украиной в результате энергетической блокады. Как инстанция планирует добиваться выплат, пока неизвестно.

Обложка ©

Unsplash / Nikolay Vorobyev

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров