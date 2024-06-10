В Крыму подсчитали ущерб от водной и энергетической блокад, и это триллионы рублей
Константинов: Ущерб Крыму от блокад составил 14 трлн рублей
В Крыму ущерб от водной и энергетической блокад составил 14 триллионов рублей, рассказал РИА "Новости" глава парламента полуострова Владимир Константинов.
Он также пояснил, что в республике собираются подсчитать ущерб, который нанесли транспортная и продовольственная блокады и террористические акты со стороны Киева. Кроме того, будет оценено разрушение местной инфраструктуры, когда Крым находился в составе Украины.
Напомним, Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил исковые требования властей полуострова по делу о возмещении вреда, причинённого Украиной в результате энергетической блокады. Как инстанция планирует добиваться выплат, пока неизвестно.
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