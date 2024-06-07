Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму более 3 триллионов рублей

Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил исковые требования властей полуострова по делу о возмещении вреда, причинённого Украиной в результате энергетической блокады. Об этом в телеграм-канале сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

По его словам, формальными ответчиками по делу об энергоблокаде полуострова выступали правительство Украины, Минэнерго страны и госкорпорация "Укрэнерго". Арбитражный суд Крыма встал на сторону истцов и потребовал от Киева выплатить три триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей. Однако, как суд планирует этого добиваться, пока не известно.

"Для нас это решение значимое и своевременное. Мы продолжим оценивать ущерб, нанесённый Крыму преступным, вредоносным образованием "Украина". Мы сделаем всё, что в наших силах, для того, чтобы шайка бандитов, засевшая в Киеве, понесла заслуженное наказание за совершённые ими злодеяния", — прокомментировал Константинов решение суда.