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Регион
7 июня, 14:35

Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму более 3 триллионов рублей

Суд в Крыму взыскал с Украины более трёх триллионов рублей за энергоблокаду

Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил исковые требования властей полуострова по делу о возмещении вреда, причинённого Украиной в результате энергетической блокады. Об этом в телеграм-канале сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

По его словам, формальными ответчиками по делу об энергоблокаде полуострова выступали правительство Украины, Минэнерго страны и госкорпорация "Укрэнерго". Арбитражный суд Крыма встал на сторону истцов и потребовал от Киева выплатить три триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей. Однако, как суд планирует этого добиваться, пока не известно.

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"Для нас это решение значимое и своевременное. Мы продолжим оценивать ущерб, нанесённый Крыму преступным, вредоносным образованием "Украина". Мы сделаем всё, что в наших силах, для того, чтобы шайка бандитов, засевшая в Киеве, понесла заслуженное наказание за совершённые ими злодеяния", — прокомментировал Константинов решение суда.

Напомним, не только Крым собрался судиться с киевским режимом. Компенсацию за причинённый ущерб также хотят потребовать в Херсонской области. По мнению губернатора Владимира Сальдо, в будущем эта идея может принести свои плоды.

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Telegram / Константинов | Крым Z

Наталья Исакова
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