Ответственность за решение об энергетической блокаде Крыма лежит на принимавшем его Петре Порошенко, занимавшем должность президента Украины в 2015 году. США помогали киевским властям в осуществлении этой задачи, предоставляя технические консультации. Об этом заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

"В организации энергоблокады участвовало всё украинское руководство во главе с действующим тогда президентом — конфетным королём Порошенко. Решение о подрыве ЛЭП принималось в его кабинете, это не была спонтанная акция юродивых и майданутых", — сообщил РИА "Новости" председатель парламента полуострова.

Он отметил, что если вникать в суть случившегося, то Порошенко не смог бы осуществить свою задумку без одобрения с Запада. Парламентарий подчеркнул, что в США, вне всяких сомнений, были в курсе о планах энергетической блокады Крыма и способствовали осуществлению этой цели, предоставляя инструкции технического характера. Однако бесчеловечный план Порошенко не принёс желаемого эффекта — крымчане не сломались и не стали молить Киев о пощаде.

"Общая беда только сильнее сплотила нас. Мы в очередной раз убедились в верности сделанного нами выбора — жить и развиваться в составе РФ", — заключил Константинов.