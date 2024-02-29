Названы организатор крымского блэкаута и его "хозяин"
Глава парламента Крыма: Решение об энергоблокаде полуострова принял Порошенко
Ответственность за решение об энергетической блокаде Крыма лежит на принимавшем его Петре Порошенко, занимавшем должность президента Украины в 2015 году. США помогали киевским властям в осуществлении этой задачи, предоставляя технические консультации. Об этом заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.
"В организации энергоблокады участвовало всё украинское руководство во главе с действующим тогда президентом — конфетным королём Порошенко. Решение о подрыве ЛЭП принималось в его кабинете, это не была спонтанная акция юродивых и майданутых", — сообщил РИА "Новости" председатель парламента полуострова.
Он отметил, что если вникать в суть случившегося, то Порошенко не смог бы осуществить свою задумку без одобрения с Запада. Парламентарий подчеркнул, что в США, вне всяких сомнений, были в курсе о планах энергетической блокады Крыма и способствовали осуществлению этой цели, предоставляя инструкции технического характера. Однако бесчеловечный план Порошенко не принёс желаемого эффекта — крымчане не сломались и не стали молить Киев о пощаде.
"Общая беда только сильнее сплотила нас. Мы в очередной раз убедились в верности сделанного нами выбора — жить и развиваться в составе РФ", — заключил Константинов.
Территория Крыма была полностью обесточена в ночь на 22 ноября 2015 года. У всех четырёх ЛЭП, которые шли с Незалежной, были подорваны опоры, чего было достаточно для полной ликвидации энергетической магистрали. Общий размер иска Крыма к Украине из-за введённой в отношении полуострова в 2015 году энергетической блокады может составить более пяти триллионов рублей. Сумма состоит из двух компонентов: ущерб бюджету, превысивший, по предварительным оценкам, три триллиона рублей, и компенсация за вред, нанесённый крымчанам, — свыше двух триллионов.
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