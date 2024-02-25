Сумма иска Крыма к Киеву за энергоблокаду может превысить пять триллионов рублей

Сумма иска Крыма к Украине за энергетическую блокаду в 2015 году может превысить пять триллионов рублей. Об этом сообщил председатель Госсовета полуострова Владимир Константинов.

"Только сумма ущерба бюджету, предварительно, оценивается в сумму более трёх триллионов рублей. Готовится ещё иск от Общественной палаты — это народ Крыма, там сумма будет более двух триллионов рублей. Будет ещё ущерб от предприятий. Будет очень серьёзная претензия, наверное, самая значительная в части блокад", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".