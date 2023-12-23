Водная блокада, которую киевский режим устроил Крыму после воссоединения полуострова с Россией, нанесла региону ущерб на шесть триллионов рублей. Такой счёт будет выставлен Украине после завершения конфликта, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

По его словам, в иске Общественной палаты Крыма к властям Незалежной сказано, что за жителями полуострова признаётся право на компенсацию морального вреда за блокаду в размере трёх триллионов рублей. Кроме того, более 2,5 триллиона рублей из-за отсутствия пресной воды потеряли местные предприятия.

"Общий ущерб суммарно составил около шести триллионов рублей. Это бюджет маленькой страны", — отметил Константинов в эфире телеканала "Крым 24".