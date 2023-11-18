В Крыму пробурили 7-километровый гидротоннель для подачи воды в Ялту

Сквозь горную гряду Крыма пробурили семикилометровый гидротоннель для подачи воды в Ялту с северной стороны местных гор. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании-подрядчика строительства тоннеля ООО "ПРиСС" Андрей Булыгин.

Диаметр тоннеля, который прорубили под горой Ай-Петри, составляет более 3,5 метра, а мощность доходит до 100 тысяч кубометров в сутки. При этом полтора километра сооружения с южной стороны были заложены ещё в конце прошлого века. Сейчас постройку отремонтировали, она полностью готова к работе. С северной же стороны специалистам осталось завершить некоторые работы: проложить лоток, по которому будет протекать вода, и установить специальные сейсмические датчики.

"Полностью все работы планируется завершить в апреле, после этого будет осуществляться приёмка и передача тоннеля в эксплуатирующую организацию", — приводит РИА "Новости" слова Булыгина.

После завершения строительства вода будет подаваться самотёком из хранилища "Счастливое-2". При этом перед подачей в Ялту и близлежащие населённые пункты она будет проходить очистку через специальные сооружения.