В Крыму пробурили 7-километровый гидротоннель для подачи воды в Ялту
Сквозь горную гряду Крыма пробурили семикилометровый гидротоннель для подачи воды в Ялту с северной стороны местных гор. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании-подрядчика строительства тоннеля ООО "ПРиСС" Андрей Булыгин.
Диаметр тоннеля, который прорубили под горой Ай-Петри, составляет более 3,5 метра, а мощность доходит до 100 тысяч кубометров в сутки. При этом полтора километра сооружения с южной стороны были заложены ещё в конце прошлого века. Сейчас постройку отремонтировали, она полностью готова к работе. С северной же стороны специалистам осталось завершить некоторые работы: проложить лоток, по которому будет протекать вода, и установить специальные сейсмические датчики.
"Полностью все работы планируется завершить в апреле, после этого будет осуществляться приёмка и передача тоннеля в эксплуатирующую организацию", — приводит РИА "Новости" слова Булыгина.
После завершения строительства вода будет подаваться самотёком из хранилища "Счастливое-2". При этом перед подачей в Ялту и близлежащие населённые пункты она будет проходить очистку через специальные сооружения.
А ранее Лайф рассказывал о планах крымских властей возобновить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу и восстановить Каховскую гидроэлектростанцию. Для этого нужно реконструировать водозабор и насосные станции, а также закончить ряд гидротехнических работ. Однако это всё долгосрочные планы.
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