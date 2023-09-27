Власти Крыма планируют возобновить подачу воды из Днепра и восстановить Каховскую ГЭС

Крым планирует возобновить прокачку воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, которая вновь перестала поступать после подрыва украинской стороной Каховской ГЭС. Об этом рассказал глава парламента полуострова Владимир Константинов.

"Принципиальное решение по реконструкции дамбы Каховского водохранилища принято, но реализовано оно будет по итогам спецоперации. В период, когда дамбы не будет, мы могли бы днепровскую воду в канал перекачивать", — уточнил он в беседе с РИА "Новости".