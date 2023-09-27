Власти Крыма планируют возобновить подачу воды из Днепра и восстановить Каховскую ГЭС
Константинов: Крым намерен восстановить подачу воды из Днепра
Крым планирует возобновить прокачку воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, которая вновь перестала поступать после подрыва украинской стороной Каховской ГЭС. Об этом рассказал глава парламента полуострова Владимир Константинов.
"Принципиальное решение по реконструкции дамбы Каховского водохранилища принято, но реализовано оно будет по итогам спецоперации. В период, когда дамбы не будет, мы могли бы днепровскую воду в канал перекачивать", — уточнил он в беседе с РИА "Новости".
Политик пояснил, что необходимо реконструировать водозабор и насосные станции, а также закончить ряд гидротехнических работ. Однако, по словам Константинова, это долгосрочные планы.
Напомним, в 2014 году Киев перекрыл подачу воды в Крым. В 2022 году ВС РФ разблокировали Северо-Крымский канал. Но в июне этого года после обстрела ВСУ дамба Каховской ГЭС разрушилась, в результате чего затопило 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. Ущерб от катастрофы составил 1,2 миллиарда рублей. Погибло 55 человек. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС будет восстановлена.
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