Сальдо заявил, что Каховская ГЭС будет восстановлена
Врио главы Херсонской области Сальдо: Каховская ГЭС точно будет восстановлена
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС будет точно восстановлена после атаки ВСУ.
"Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка. Причём в Каховском гидроэнергетическом узле более важную роль играет водохранилище, а электрическое производство — это второстепенный момент", — приводит его слова РИА "Новости".
За последние полвека экология и экономика нижнего Поднепровья перестроилась и стала напрямую зависима от Каховского водохранилища, пояснил Сальдо. По его словам, ГЭС играет крайне важную роль в водном балансе южных регионов, от неё зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, а также сельскохозяйственное производство и водоснабжение местных жителей.
"Говоря по-простому, прокормить столько людей, сколько здесь жило ранее, без Каховской плотины не получится", — подчеркнул Сальдо.
Как уже писал Лайф, 6 июня после обстрела ВСУ дамба Каховской ГЭС оказалась разрушена, в результате чего затопило 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. По оценкам МЧС РФ, ущерб от катастрофы составил 1,2 миллиарда рублей. При этом не обошлось и без жертв. Трагедия унесла жизни 55 человек. Пострадавшим от ЧП на Каховской ГЭС власти выплатили 150 миллионов рублей.
ТАСС / Алексей Коновалов