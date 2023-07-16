Сальдо заявил, что Каховская ГЭС будет восстановлена

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС будет точно восстановлена после атаки ВСУ.

"Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка. Причём в Каховском гидроэнергетическом узле более важную роль играет водохранилище, а электрическое производство — это второстепенный момент", — приводит его слова РИА "Новости".

За последние полвека экология и экономика нижнего Поднепровья перестроилась и стала напрямую зависима от Каховского водохранилища, пояснил Сальдо. По его словам, ГЭС играет крайне важную роль в водном балансе южных регионов, от неё зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, а также сельскохозяйственное производство и водоснабжение местных жителей.