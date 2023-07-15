Власти выплатили 150 млн рублей 15 тысячам пострадавших при ЧП на Каховской ГЭС
Власти РФ выплатили около 150 миллионов рублей 15 тысячам жителям Херсонской области, пострадавшим при прорыве дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель Правительства региона Андрей Алексеенко.
"Различные виды компенсаций на сегодня получили почти 15 тысяч пострадавших от теракта нацистов на Каховской ГЭС. На эту минуту людям выплачено около 150 миллионов рублей", — написал он в своём телеграм-канале.
Алексеенко добавил, что в целях интенсификации процесса выплат во всех ПВР и трёх пострадавших районах области работают мобильные пункты социальных служб. Они также помогают жителям решать проблемы с документами: за время чрезвычайной ситуации было выдано более 8,5 тысячи российских паспортов.
Напомним, дамба Каховской ГЭС разрушилась в результате обстрела со стороны ВСУ 6 июня. В результате происшествия в зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новая Каховка. По данным МЧС, ущерб от катастрофы составляет 1,2 миллиарда рублей. По последним данным, трагедия унесла жизни 55 человек. Как отмечал врио губернатора региона Владимир Сальдо, планы украинского командования использовать ЧП на ГЭС провалились.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka