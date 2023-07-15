Власти выплатили 150 млн рублей 15 тысячам пострадавших при ЧП на Каховской ГЭС

Власти РФ выплатили около 150 миллионов рублей 15 тысячам жителям Херсонской области, пострадавшим при прорыве дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель Правительства региона Андрей Алексеенко.

"Различные виды компенсаций на сегодня получили почти 15 тысяч пострадавших от теракта нацистов на Каховской ГЭС. На эту минуту людям выплачено около 150 миллионов рублей", — написал он в своём телеграм-канале.