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7 июля, 05:47

Число погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС увеличилось до 55

Найдены тела ещё двух погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС. Таким образом, число жертв возросло до 55 человек, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах.

"В течение суток обнаружены тела ещё двух погибших, всего погибло 55 человек", — отметил собеседник агентства.

Накануне была информация о 53 погибших и 139 госпитализированных при прорыве дамбы Каховской ГЭС.

Сальдо: Каховского водохранилища фактически больше нет

Сальдо: Каховского водохранилища фактически больше нет

Лайф напоминает, что дамба Каховской ГЭС разрушилась 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ. Это вызвало подтопление 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новой Каховки. По данным МЧС, ущерб от подрыва составляет 1,2 миллиарда рублей.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Иван Косицын
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