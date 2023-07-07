Число погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС увеличилось до 55

Найдены тела ещё двух погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС. Таким образом, число жертв возросло до 55 человек, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах.

"В течение суток обнаружены тела ещё двух погибших, всего погибло 55 человек", — отметил собеседник агентства.