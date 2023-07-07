Число погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС увеличилось до 55
Найдены тела ещё двух погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС. Таким образом, число жертв возросло до 55 человек, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах.
"В течение суток обнаружены тела ещё двух погибших, всего погибло 55 человек", — отметил собеседник агентства.
Накануне была информация о 53 погибших и 139 госпитализированных при прорыве дамбы Каховской ГЭС.
Лайф напоминает, что дамба Каховской ГЭС разрушилась 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ. Это вызвало подтопление 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новой Каховки. По данным МЧС, ущерб от подрыва составляет 1,2 миллиарда рублей.
ТАСС / Алексей Коновалов