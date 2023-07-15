Сальдо: Планы ВСУ использовать ЧП на Каховской ГЭС провалились
Планы украинского командования воспользоваться ситуацией после устроенной им катастрофы на Каховской ГЭС полностью провалились, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, обстановка для ВС РФ стала только выгоднее.
"Планы командования вооружённых формирований киевского режима воспользоваться ситуацией после устроенной им катастрофы на Каховской ГЭС полностью провалились. Как я уже говорил раньше, оперативная обстановка на ЛБС (линии боевого соприкосновения) стала более выгодной для наших военных", — написал он в своём телеграм-канале.
Вместе с тем глава региона отметил, что "расслабляться не время", так как противник и далее будет продолжать свои "боевые операции". Однако российские военные наготове, подчеркнул Сальдо.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась в результате обстрела со стороны ВСУ, что вызвало подтопление в 35 населённых пунктах Херсонской области. По данным МЧС, ущерб от катастрофы составляет 1,2 миллиарда рублей. По последним данным, ЧП унесло жизни 55 человек.
ТАСС / Алексей Коновалов