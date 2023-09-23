Попова раскрыла цель подрыва ВСУ Каховской ГЭС
Попова: Каховскую ГЭС подорвали для создания угрозы биологической безопасности
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Каховскую ГЭС подорвали, чтобы создать угрозу биологической безопасности. Однако осложнений эпидемиологического характера удалось избежать благодаря работе специалистов, снабжению водой и питанием, а также обеспечению пунктов временного размещения людей.
"Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности. Наши сотрудники продолжают контроль за обстановкой на данной территории", — сказала руководитель ведомства в беседе с РИА "Новости".
Попова указала на то, что в регионе работает мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады. Там регулярно исследуют воду на предмет отклонений от нормативов. По словам главы Роспотребнадзора, специалисты не выявили патогенных микроорганизмов. Попова добавила, что после инцидента проведены дезинфекционные мероприятия, налажены поставки вакцин и других медикаментов.
Напомним, 6 июня в результате обстрела ВСУ была разрушена дамба Каховской ГЭС. Это привело к тому, что затопленными оказались 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новая Каховка. Из-за случившегося погибло 57 человек. МЧС оценило ущерб от инцидента в 1,2 миллиарда рублей. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в конце августа заявил о почти полной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Также он рассказал о начале проектных работ по восстановлению ГЭС.