Попова раскрыла цель подрыва ВСУ Каховской ГЭС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Каховскую ГЭС подорвали, чтобы создать угрозу биологической безопасности. Однако осложнений эпидемиологического характера удалось избежать благодаря работе специалистов, снабжению водой и питанием, а также обеспечению пунктов временного размещения людей.

"Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности. Наши сотрудники продолжают контроль за обстановкой на данной территории", — сказала руководитель ведомства в беседе с РИА "Новости".