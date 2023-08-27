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26 августа, 23:03

Сальдо: Жители Херсонщины восстановили утраченные из-за наводнения паспорта

Сотни жителей Херсонской области, потерявшие паспорта в результате наводнения после подрыва Каховской ГЭС, восстановили документы в ускоренном порядке. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

"Органы МВД выдавали паспорта РФ гражданам взамен утраченных при наводнении в ускоренном порядке, буквально за считаные дни. Таких случаев было несколько сотен. Можно сказать, что по утраченным паспортам вопрос закрыт", — поделился он в интервью ТАСС.

Сальдо заявил о почти полной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Сальдо заявил о почти полной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

В процессе решения находится и проблема восстановления затопленного жилья. По словам Сальдо, большее количество дворов уже расчищено, нижние этажи осушены. Однако многие строения стали попросту непригодными для проживания, а потому их необходимо сносить для возведения новых домов.

"Дело осложняется тем, что зона чрезвычайной ситуации совпадает с зоной интенсивных обстрелов со стороны боевиков киевского режима", — посетовал врио губернатора.

Названо последствие подрыва дамбы Каховской ГЭС для всей Таврийской земли

Названо последствие подрыва дамбы Каховской ГЭС для всей Таврийской земли

Напомним, на неделе Сальдо провёл рабочую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Политик рассказал главе государства о процессе ликвидации последствий прорыва Каховской ГЭС. В ответ российский лидер попросил проконтролировать, чтобы вся помощь дошла до нуждающихся.

Обложка ©

t.me / Владимир Сальдо

Илья Пушкарев
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