Сальдо: Жители Херсонщины восстановили утраченные из-за наводнения паспорта

Сотни жителей Херсонской области, потерявшие паспорта в результате наводнения после подрыва Каховской ГЭС, восстановили документы в ускоренном порядке. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

"Органы МВД выдавали паспорта РФ гражданам взамен утраченных при наводнении в ускоренном порядке, буквально за считаные дни. Таких случаев было несколько сотен. Можно сказать, что по утраченным паспортам вопрос закрыт", — поделился он в интервью ТАСС.

В процессе решения находится и проблема восстановления затопленного жилья. По словам Сальдо, большее количество дворов уже расчищено, нижние этажи осушены. Однако многие строения стали попросту непригодными для проживания, а потому их необходимо сносить для возведения новых домов.

"Дело осложняется тем, что зона чрезвычайной ситуации совпадает с зоной интенсивных обстрелов со стороны боевиков киевского режима", — посетовал врио губернатора.