Названо последствие подрыва дамбы Каховской ГЭС для всей Таврийской земли

В этом году в Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС осеннего урожая не будет, это ещё одно последствие пересыхания Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

"В связи с тем что Каховский магистральный канал и Северо-Крымский <…>, которые давали воду, благодатную воду всей Таврийской земле, Херсонской области и Северной Таврии, <…> оказались без воды. Вот именно из-за этого будет утерян урожай", — сказал он в эфире "России 24".