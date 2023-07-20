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Регион
Опубликовано 20 июля 2023, 15:40
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Названо последствие подрыва дамбы Каховской ГЭС для всей Таврийской земли

Сальдо: Херсонская область лишится урожая из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС

Херсонская область после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Херсонская область после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В этом году в Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС осеннего урожая не будет, это ещё одно последствие пересыхания Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

"В связи с тем что Каховский магистральный канал и Северо-Крымский <…>, которые давали воду, благодатную воду всей Таврийской земле, Херсонской области и Северной Таврии, <…> оказались без воды. Вот именно из-за этого будет утерян урожай", — сказал он в эфире "России 24".

По словам Сальдо, в первую очередь проблемы с водой в регионе после удара ВСУ по Каховской ГЭС скажутся на урожайности овощных культур.

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Напомним, 6 июня после обстрела ВСУ дамба Каховской ГЭС оказалась разрушена, в результате затопило 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. Трагедия унесла жизни 55 человек. МЧС оценил ущерб от катастрофы в 1,2 миллиарда рублей. Сальдо констатировал, что из-за ЧП Каховского водохранилища фактически больше нет, это подтвердил и глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

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Ирина Фальке
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