В Запорожье заявили о прекращении подачи воды в Северо-Крымский канал
Глава Мелитопольского района: Северо-Крымский канал больше не наполняется водой
Обмелевший Северо-Крымский канал. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Северо-Крымский канал больше не наполняется водой из Каховского водохранилища. Об этом сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.
"Нет, уже не поступает. Она [вода] уже на метр ниже уровня забора", — сообщил он в беседе с РИА "Новости".
Также он сообщил, что Каховского водохранилища больше не существует. Оно высохло полностью на территории Запорожской области, и немного воды остаётся в части водоёма в Херсонской области, где расположено устье Северо-Крымского канала. О том, что данного водохранилища фактически больше нет, ранее сообщал и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Как уже писал Лайф, 6 июня после обстрела ВСУ дамба Каховской ГЭС оказалась разрушена, в результате чего затопило 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. По оценкам МЧС РФ, ущерб от катастрофы составил 1,2 миллиарда рублей. При этом не обошлось и без жертв. Трагедия унесла жизни 55 человек. Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС будет восстановлена.