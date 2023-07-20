В Запорожье заявили о прекращении подачи воды в Северо-Крымский канал

"Нет, уже не поступает. Она [вода] уже на метр ниже уровня забора", — сообщил он в беседе с РИА "Новости".

Также он сообщил, что Каховского водохранилища больше не существует. Оно высохло полностью на территории Запорожской области, и немного воды остаётся в части водоёма в Херсонской области, где расположено устье Северо-Крымского канала. О том, что данного водохранилища фактически больше нет, ранее сообщал и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.