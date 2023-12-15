Аксёнов рассказал, когда запустят Северо-Крымский канал

Специалисты начнут подавать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу после того, как закончится специальная военная операция на Украине (СВО). Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Вода в Северо-Крымский канал подаваться всё равно будет после нашей победы в специальной военной операции. Сейчас в связи с боевыми действиями и разрушением террористами плотины Каховской ГЭС воды нет, но сегодняшние условия позволяют говорить о том, что восстановление подачи воды в Северо-Крымский канал в кратчайшие сроки возможно очень быстро и эффективно", — указал глава региона в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Аксёнова, в настоящее время воды в Крыму хватает и никакая блокада этому не угрожает.