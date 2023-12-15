Аксёнов рассказал, когда запустят Северо-Крымский канал
Аксёнов: Власти Крыма возобновят подачу днепровской воды после победы на СВО
Специалисты начнут подавать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу после того, как закончится специальная военная операция на Украине (СВО). Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Вода в Северо-Крымский канал подаваться всё равно будет после нашей победы в специальной военной операции. Сейчас в связи с боевыми действиями и разрушением террористами плотины Каховской ГЭС воды нет, но сегодняшние условия позволяют говорить о том, что восстановление подачи воды в Северо-Крымский канал в кратчайшие сроки возможно очень быстро и эффективно", — указал глава региона в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Аксёнова, в настоящее время воды в Крыму хватает и никакая блокада этому не угрожает.
Напомним, в 2014 году Киев перекрыл подачу воды в Крым. В 2022 году в ходе СВО ВС РФ разблокировали Северо-Крымский канал. Но в июне этого года вследствие обстрела ВСУ дамба Каховской ГЭС разрушилась, в результате чего затопило 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. Погибло 55 человек, ущерб от наводнения из-за подрыва ГЭС составил около 40 миллиардов рублей.
Ранее Лайф писал, что в сентябре 2023 года власти Крыма решили возобновить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу и восстановить Каховскую гидроэлектростанцию. Для этого нужно реконструировать водозабор и насосные станции, а также закончить ряд гидротехнических работ. Однако всё это долгосрочные планы.
ТАСС / Сергей Мальгавко