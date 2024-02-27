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27 февраля, 06:17

В Крыму напомнили, как решение Путина 10 лет назад сохранило мир на полуострове

Смирнов: Решение Путина помогло сохранить мир и стабильность в Крыму

Решение президента РФ Владимира Путина и действия Российской армии в Крыму десять лет назад обеспечили сохранение мира и стабильности на полуострове. Такое мнение высказал представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

"После решения президента Владимира Путина и действий Российской армии ситуация в Крыму была взята под полный контроль. Это… открыло возможность для проведения в дальнейшем общекрымского референдума о вхождении Крыма в состав России", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Также Смирнов особо отметил проявленные в то время мудрость и сплочённость крымчан. По его словам, за госпереворотом на Украине в 2014 году стоят западные спецслужбы. В их задачи входило погружение страны в состояние гражданской войны, захват власти и установление полного контроля.

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Ранее председатель Госсовета полуострова Владимир Константинов рассказал о сумме иска Крыма к Украине за энергетическую блокаду в 2015 году. По его словам, она может превысить пять триллионов рублей.

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ТАСС / Донат Сорокин

Иван Косицын
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