Решение президента РФ Владимира Путина и действия Российской армии в Крыму десять лет назад обеспечили сохранение мира и стабильности на полуострове. Такое мнение высказал представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

"После решения президента Владимира Путина и действий Российской армии ситуация в Крыму была взята под полный контроль. Это… открыло возможность для проведения в дальнейшем общекрымского референдума о вхождении Крыма в состав России", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Также Смирнов особо отметил проявленные в то время мудрость и сплочённость крымчан. По его словам, за госпереворотом на Украине в 2014 году стоят западные спецслужбы. В их задачи входило погружение страны в состояние гражданской войны, захват власти и установление полного контроля.