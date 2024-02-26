Военные и террористические угрозы, которые высказывают украинские власти в адрес Крыма, связаны с попыткой развязать третью мировую войну. Такое мнение выразил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* опубликовал видеообращение, в котором пообещал устроить "новые сюрпризы" России в Крыму. Буданов* назвал целью Вооружённых сил Украины (ВСУ) контроль акватории Чёрного моря и самого полуострова, а также предупредил, что мирному населению не стоит пользоваться Крымским мостом.

"Повышение уровня военных и террористических угроз в адрес российских территорий со стороны киевского режима с применением оружия западных стран во главе с США напрямую связаны с вероятностью начала третьей мировой войны", — подчеркнул Смирнов в беседе с РИА "Новости".

По словам общественного деятеля, лишь "свержение режима Владимира Зеленского" поможет не только обеспечить безопасность гражданского населения, но и гарантировать мир для самих жителей Незалежной и даже всей Европы.

А ранее на видеообращение Буданова* отреагировали и в Госдуме РФ. По словам депутата от Крымского региона Михаила Шеремета, угрозы главы украинской разведки в адрес Крыма являются "форменным нацизмом".