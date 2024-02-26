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26 февраля, 01:59

"Форменный нацизм": В Госдуме отреагировали на угрозы Буданова* в отношении Крыма

Депутат Госдумы Шеремет: Угрозы Буданова в адрес Крыма — это "форменный нацизм"

Угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова* в адрес Крыма — это "форменный нацизм", заявил РИА "Новости" депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Речь идёт о видеообращении, в котором Буданов* пообещал России в Крыму "новые сюрпризы", предупредив, что гражданскому населению не стоит пользоваться Крымским мостом.

"Подобные угрозы Буданова* — форменный нацизм. Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог", — пояснил Шеремет.


Он подчеркнул, что у таких, как Буданов*, не получится долго прятаться за спинами обычных украинцев, а за свои преступления придётся отвечать сполна.

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* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

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t.me / Кирилл Буданов

Анатолий Симоненко
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