Контрнаступление ВСУ в Чёрном море, анонс которого сделал в разговоре с телеканалом Fox News Владимир Зеленский, является неадекватной по своей сути идеей, особенно на фоне прошлого провального наступления. Такое заявление сделал вице-спикер парламента Республики Крым Владимир Бобков.

"С каждым разом заявления Зеленского звучат всё более неадекватно, бредово и отдалённо от действительности", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".

Вице-спикер парламента напомнил о прошлогоднем наступлении украинских войск в Запорожской области, куда их отправил Зеленский. Затея обернулась тысячами мёртвых бойцов ВСУ. Вероятнее всего, оголтелые заявления Зеленского — очередная попытка получить ещё немного западного вооружения, которое уже на исходе.

Он указал на то, что для всего мира стало очевидным фактом: Россия в конфликте на Украине доказала, что является равноправным игроком на мировой арене и не только готова отстаивать свои интересы силой оружия, но и непобедима в современных реалиях. Любые попытки контрнаступления со стороны Незалежной могут закончиться лишь одним печальным исходом — очередными жертвами украинских солдат, виной которым — неадекватная политика Зеленского.