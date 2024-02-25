Председатель Международной ассоциации друзей Крыма напомнил, что с 2014 года полуостров де-факто является российским и любые попытки оспорить это бесполезны. Жители республики готовы повторить свой подвиг времён Великой Отечественной войны и вновь оказать нацистам сопротивление, уверен иностранец.

"Украина не должна рассматривать вариант военной интервенции против Крыма. Это явно означает третью мировую войну. Если нынешнее неонацистское правительство на Украине совершит те же ошибки, что и нацисты предыдущих поколений, они пострадают от последствий", — поделился Сель с РИА "Новости".