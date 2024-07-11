ФСБ пресекла атаку террориста на православный храм в Майкопе

ФСБ предотвратила нападение террориста, выходца из одной из стран Центрально-Азиатского региона, на православный храм в столице Адыгеи Майкопе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, боевик собирался действовать по сценарию дагестанских террористов: он планировал напасть на храм, убить священнослужителей и охранников, а затем поджечь задние.

"(Террорист — Прим. Life.ru) составил схему атаки, приобрёл необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Планировал провести видеосъёмку акции для последующего размещения в сети Интернет в целях пропаганды идей террористов на фоне совершённого резонансного преступления", — сообщили в ЦОС.