ФСБ пресекла атаку террориста на православный храм в Майкопе
ФСБ предотвратила нападение террориста, выходца из одной из стран Центрально-Азиатского региона, на православный храм в столице Адыгеи Майкопе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, боевик собирался действовать по сценарию дагестанских террористов: он планировал напасть на храм, убить священнослужителей и охранников, а затем поджечь задние.
"(Террорист — Прим. Life.ru) составил схему атаки, приобрёл необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Планировал провести видеосъёмку акции для последующего размещения в сети Интернет в целях пропаганды идей террористов на фоне совершённого резонансного преступления", — сообщили в ЦОС.
После теракта боевик намеревался скрыться за рубежом. Однако ФСБ раскрыла его преступные планы и задержала.
Напомним, 23 июня группа вооружённых террористов совершила нападения в Махачкале и Дербенте. Они расстреляли сотрудников полиции, а также подожгли церковь и синагогу. Теракт унёс жизни 22 человек, в том числе 17 правоохранителей и одного православного священника. Всех пятерых боевиков ликвидировали, двое из них — Адиль и Осман — оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Кроме содеянного, по данным МВД, боевики планировали атаковать шиитскую мечеть.
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