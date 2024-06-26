Почему террористы в Дербенте выбрали целью священника Николая Котельникова Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества убитого в Дагестане священника Николая Котельникова. Как он попал в единственный православный храм Дербента, стал при жизни памятником и почему радикалы выбрали именно его главной мишенью. 25 июня, 21:31 Основной целью террористов в древнем Дербенте стал православный священник — символ мирного сосуществования разных конфессий города — Николай Котельников. Обложка © VK / Махачкалинская епархия РПЦ

Теперь известно: основной целью террористов в древнем Дербенте стал православный священник — символ мирного сосуществования разных конфессий города — Николай Котельников. Силовики уже взломали закрытый чат террористов, в котором фотография Котельникова была опубликована, — кураторы указывали на него как на основную цель теракта. 66-летний батюшка, перенёсший два инсульта и еле передвигающийся, уже не имел сил служить в храме и сподобился мученической кончины.

Портрет настоятеля церкви Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея Николая Котельникова. Фото © ТАСС / AP

Враги православия, желающие его уничтожения, лишь прославили его. Поистине — чтобы зерно выросло, нужно, чтобы оно умерло. Кроме Николая Котельникова (на вечер 25 июня 2024 года) погибли 15 полицейских и пятеро гражданских. Но число жертв может увеличиться — в больнице находятся тяжелораненые.

Убийство протоиерея

Пожилой священник Николай Котельников уже не служил в храме — у него не было сил. Лишь изредка он выходил из дома, который находился при единственном в городе православном храме во имя Покрова Пресвятой Богородицы, в сад. Но прихожане его очень любили и были рады хотя бы перекинуться словом с батюшкой, получить благословение. Храм ещё дореволюционный — 1901 года постройки.

Православный храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Фото © ТАСС / Низами Гаджибалаев

Дочь протоиерея Ольга Лобова уже рассказала журналистам, что в момент нападения боевиков на храм, 23 июня, около 19:30, вместе с ребёнком вышла в магазин. Дома оставались мать и отец. Они находились в разных комнатах.

Террористы ворвались сначала в храм, но он был пуст — служба давно закончилась. Тогда они подожгли храмовую икону и вломились в дом священника. 69-летняя жена протоиерея Котельникова услышала голоса, выстрелы и успела закрыться в комнате. А отец Николай оказался слишком болен и медлителен. В Сети везде пишут, что ему перерезали горло, но дочь священника утверждает, что террористы вошли в комнату и застрелили отца — пуля попала в голову. После убийства террористы подожгли дом и скрылись.

Жизнь как подвиг веры

Вообще так прожить свою жизнь, как её прожил отец Николай, наверное, мечтают многие семинаристы, только-только встающие на путь служения. Уроженец Чечни, он переехал в Дагестан после демобилизации. Во времена позднего СССР на весь Дагестан было всего четыре православных священника. В возрасте 21 года он стал настоятелем Покровского храма в Дербенте. И тогда, и сейчас это отдалённое место, где верующих немного, и потому многие друг друга знают. Жизнь прихожан проходила перед глазами протоиерея, но и его жизнь проходила перед глазами православной общины Дербента. А община невелика. Русских в Дербенте чуть больше 3% от 125-тысячного населения города. Меньше только евреев и армян.

Русский священник сумел стать одним из символов Дербента, олицетворяющих мир между православием, иудаизмом и исламом. Фото © VK / Махачкалинская епархия РПЦ

И тем не менее русский священник сумел стать одним из символов Дербента, олицетворяющих мир между православием, иудаизмом и исламом. Уникальный памятник, посвящённый дружбе конфессий, был установлен в городе в августе 2016 года силами благотворительного фонда "Просвещение". Скульптор Гейбат Гаджиев изваял три фигуры, каждая из которых имела свой прототип. В качестве раввина Гаджиев изобразил раввина Авигдора Носикова, в качестве имама — имама мечети во имя Пророка Иссы (Иисуса) — Ахмада Тагирова. Символом православной России стал погибший Николай Котельников.

О личной жизни протоиерея Котельникова

Ну как о личной... У священников вся жизнь — в вере и служении. За сорок лет он сумел возвести колокольню, восстановить иконостас, построить и открыть воскресную школу, где преподавал. Воспитал трёх дочерей. Все они вышли замуж за священников и стали матушками — у отца Николая было шесть внуков. Но только дочь Ольга с мужем отцом Михаилом остались жить при храме.

С представителями ислама Котельников никогда не враждовал и всегда говорил, что людям делить нечего — они все живут в одном городе. Тем не менее он часто получал угрозы от радикалов.

Несмотря на слабое здоровье и онкологию, Николай Котельников до последнего не оставлял служения и вёл активную общественную жизнь. Например, в 2019 году он присутствовал на конференции "Дербент — древнейший город России: история и современность", а в 2020 году посетил КПП Джемикентский в Дербентском районе и принял участие в траурных мероприятиях. В 2016 году здесь из-за теракта погибли сотрудник ППС Юрий Святкин и инспектор ГИБДД Дагестана Давид Фаттахов.

Известно, что прихожане Дербента и других городов Дагестана собирали средства на лечение отца Николая, но не успели. Раньше он отпевал погибших от рук террористов, а теперь жители Дербента несут цветы к памятнику Дружбы трёх религий.

Увы, из семи православных батюшек, погибших от рук ваххабитов, пятеро были убиты в Дагестане. По счастливой случайности ещё один зять Котельникова — священник Сергей Абасов — избежал смерти в 2018 году, когда террористы совершили нападение на храм Архангела Михаила в Грозном. Батюшка с прихожанами сумели забаррикадироваться в храме.

Авторы Александр Лаврентьев