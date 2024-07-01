"Проверенный факт": Атаковавшие Дербент террористы хотели напасть и на шиитскую мечеть
МВД Дагестана: Атаковавшие Дербент боевики хотели напасть и на шиитскую мечеть
Боевики, которые 23 июня напали на церковь и синагогу в Дербенте, планировали совершить атаку и на шиитскую мечеть. Об этом сообщил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. На встрече с общественниками он отметил, что это "уже проверенный факт".
"Те же люди, которые в Дербенте осквернили синагогу и церковь, они шли для того, чтобы это же самое сделать в шиитской мечети. Только некоторые обстоятельства, о которых я не хочу сейчас говорить, помешали им это сделать", — сказал Магомедов.
Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, заявил, что главной угрозой, влияющей на обстановку в республике, остаётся возросшая активность международных террористических организаций. Он также указал на то, что в организации терактов, произошедших 23 июня, прослеживается роль западных инструкторов, для этого могли использоваться соцсети.
Как сообщал Life.ru, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. В результате погибло 22 человека, в том числе 17 правоохранителей и православный священник — настоятель дербентского храма отец Николай. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник освобождён от должности и арестован, а братья террористов записали "покаянное" видео.
ТАСС / Мария Ибрагимова