"Проверенный факт": Атаковавшие Дербент террористы хотели напасть и на шиитскую мечеть

Боевики, которые 23 июня напали на церковь и синагогу в Дербенте, планировали совершить атаку и на шиитскую мечеть. Об этом сообщил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. На встрече с общественниками он отметил, что это "уже проверенный факт".

"Те же люди, которые в Дербенте осквернили синагогу и церковь, они шли для того, чтобы это же самое сделать в шиитской мечети. Только некоторые обстоятельства, о которых я не хочу сейчас говорить, помешали им это сделать", — сказал Магомедов.