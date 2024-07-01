Среди убитых в Дагестане боевиков был участник беспорядков в аэропорту Махачкалы
Один из боевиков, ликвидированных в Дагестане после терактов 23 июня, был участником беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.
"Один из убитых террористов оказался участником массового беспорядка в том же самом махачкалинском аэропорту", — отметил Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества.
Как сообщал Life.ru, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. В результате погибло 22 человека, в том числе 17 правоохранителей и православный священник — настоятель дербентского храма отец Николай. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник освобождён от должности и арестован, а братья террористов записали "покаянное" видео.
Telegram / Голос Дагестана