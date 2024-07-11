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11 июля, 16:21

ФСБ показала видео допроса боевика, который готовил теракт в храме в Майкопе

ФСБ России показала видео задержания и допроса террориста, который готовил теракт в Майкопе. Боевик признался, что хотел поджечь Свято-Успенский собор по заданию ИГИЛ*.

Задержанный в Майкопе боевик собирался поджечь Свято-Успенский собор. Видео © ФСБ РФ

"Если охранник был бы, хотели его зарезать, а я хотел бензином залить", рассказал он.

Настоятель Свято-Успенского кафедрального собора отец Георгий поблагодарил спецслужбы за предотвращённый теракт.

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Напомним, ранее ФСБ предотвратила нападение террориста, выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона, на православный храм в столице Адыгеи Майкопе. По данным спецслужбы, боевик собирался действовать по сценарию дагестанских террористов: он планировал напасть на храм, убить священнослужителей и охранников, а затем поджечь здание.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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ФСБ РФ

Александра Вишнякова
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