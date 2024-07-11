ФСБ показала видео допроса боевика, который готовил теракт в храме в Майкопе
ФСБ России показала видео задержания и допроса террориста, который готовил теракт в Майкопе. Боевик признался, что хотел поджечь Свято-Успенский собор по заданию ИГИЛ*.
Задержанный в Майкопе боевик собирался поджечь Свято-Успенский собор. Видео © ФСБ РФ
"Если охранник был бы, хотели его зарезать, а я хотел бензином залить", — рассказал он.
Настоятель Свято-Успенского кафедрального собора отец Георгий поблагодарил спецслужбы за предотвращённый теракт.
Напомним, ранее ФСБ предотвратила нападение террориста, выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона, на православный храм в столице Адыгеи Майкопе. По данным спецслужбы, боевик собирался действовать по сценарию дагестанских террористов: он планировал напасть на храм, убить священнослужителей и охранников, а затем поджечь здание.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
ФСБ РФ