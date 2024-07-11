ФСБ показала видео допроса боевика, который готовил теракт в храме в Майкопе

ФСБ России показала видео задержания и допроса террориста, который готовил теракт в Майкопе. Боевик признался, что хотел поджечь Свято-Успенский собор по заданию ИГИЛ*.

"Если охранник был бы, хотели его зарезать, а я хотел бензином залить", — рассказал он.