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18 июля, 05:37

В Донецке предотвратили теракт, подготовленный украинскими националистами

ФСБ показала видео задержания россиянки, планировавшей теракт в Донецке

Женщину, готовившую теракт в здании Петровского районного суда Донецка, задержали сотрудники ФСБ. Кадры работы силовиков опубликовало Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Кадры задержания женщины в Донецке. Видео © УФСБ по ДНР

"Задержанная с поличным гражданка России была подготовлена одним из украинских националистических формирований, признанных террористическим на территории РФ, по заданию которого планировала за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районного суда города Донецка", — сказали в ведомстве.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление". Также установлено, что после теракта подозреваемая намеревалась выехать на территорию Украины, чтобы вступить в ряды террористической организации. Задержанная даёт признательные показания.

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Ранее Life.ru рассказывал, что силовики задержали жителя Великого Новгорода по обвинению в государственной измене. На допросе задержанный утвердительно ответил на вопрос, сделал ли он это добровольно.

Обложка ©

УФСБ по ДНР

Николай Рюмин
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