В Донецке предотвратили теракт, подготовленный украинскими националистами

Женщину, готовившую теракт в здании Петровского районного суда Донецка, задержали сотрудники ФСБ. Кадры работы силовиков опубликовало Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Кадры задержания женщины в Донецке. Видео © УФСБ по ДНР

"Задержанная с поличным гражданка России была подготовлена одним из украинских националистических формирований, признанных террористическим на территории РФ, по заданию которого планировала за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районного суда города Донецка", — сказали в ведомстве.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление". Также установлено, что после теракта подозреваемая намеревалась выехать на территорию Украины, чтобы вступить в ряды террористической организации. Задержанная даёт признательные показания.