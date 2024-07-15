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15 июля, 10:38

Подросток из Дагестана присягнул в "украинские маньяки" и попался на подготовке теракта в колледже

В Каспийске задержан подросток, который планировал устроить теракт в колледже

Малолетний экстремист не сумел поступить в колледж дагестанского Каспийска. В знак борьбы с такой "несправедливостью" он решил устроить в учебном заведении теракт, приготовив для этого восемь коктейлей Молотова. Об этом сообщает Mash.

16-летний юноша в августе прошлого года стал участником украинской террористической неонацистской группировки МКУ ("Маньяки. Культ убийц"*). Окончив школу, он подал документы в приёмную комиссию энергетического колледжа, однако провалил вступительные испытания.

Так вышло, что украинский координатор рассказал "новообращённому маньяку", как нужно правильно готовить "бандера-смузи", а подросток решил применить эти знания на деле. Оперативники при обысках обнаружили в его квартире две бутылки с зажигательной смесью, символику запрещённой организации, а также компоненты для изготовления новых коктейлей. Остальные шесть бутылок, а заодно и схему колледжа, он припрятал на территории стадиона "Труд".

Теперь его летние каникулы продолжатся в детском лагере СИЗО, а затем ему будет грозить от 15 до 20 лет за терроризм.

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Ранее в Калужской области школьник устроил поджог на железнодорожных путях по заданию украинского куратора. 16-летний юноша должен быть сжечь батарейный шкаф, за что ему обещалась награда размером в 50 тысяч рублей. Деньги поджигатель так и не получил.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SasaStock

Владимир Озеров
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