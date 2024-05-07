"Вырежу всех": Подросток-сталкер пообещал убить семью школьницы за её отказ стать его девушкой
СК возбудил дело на юношу, который угрожал расправой семье школьницы в Мытищах
Уголовное дело возбуждено подмосковным управлением СК в отношении несовершеннолетнего юноши, который угрожал родственникам 16-летней одноклассницы расправой из-за невзаимных чувств. По данным SHOT, парень ведёт экстремистский Telegram-канал, размещая в Сети изображения свастики, динамита и других атрибутов терроризма.
Тревогу забили родители девочки, которая пожаловалась на преследование со стороны знакомого. Неоднократные отказы на предложения начать отношения разгневали подростка-сталкера, и тогда он принялся кошмарить семью возлюбленной, пообещав "вырезать всех".
В настоящий момент юноша задержан и помещён в ИВС. Инцидентом заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин, затребовавший доклад с результатами расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Проблемы с законом недавно заимел и московский школьник – фанат Третьего рейха. Вдохновлённый ультраправой идеологией юноша заставлял младшеклассников целовать изображение свастики.
Shutterstock / FOTODOM