Уговаривал присылать нюдсы: В Петербурге задержан школьник, который отправлял девочке дикпики

В Петербурге задержали школьника, который домогался шестиклассницы. 14-летний подросток отправлял девочке дикпики и уговаривал в ответ присылать ему нюдсы, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, полицейские нагрянули в квартиру, где проживает маленький извращенец. Учится он, кстати, в восьмом классе. Школьника в итоге увезли в отдел полиции и объяснили, что поводом для задержания стал его виртуальный роман с девочкой помладше. Известно, что подростки учатся в одной школе в Приморском районе.

Началась история с того, что парень стал писать 13-летней девочке в соцсетях. Они общались около трёх месяцев, пока про виртуальную связь подростков не узнала мать школьницы. Женщина пришла в ярость от того, что какой-то мальчик присылал её дочери обнажённые фото и видео и требовал того же взамен, что та и делала. В итоге родительница заявила на развратного кавалера в полицию.

В отношении восьмиклассника возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия" в отношении лица, не достигшего 14 лет. Пока подростка отпустили, так как он сам ещё несовершеннолетний. По данному факту начата проверка.