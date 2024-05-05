Уговаривал присылать нюдсы: В Петербурге задержан школьник, который отправлял девочке дикпики
В Петербурге задержали 14-летнего школьника, который домогался шестиклассницы
В Петербурге задержали школьника, который домогался шестиклассницы. 14-летний подросток отправлял девочке дикпики и уговаривал в ответ присылать ему нюдсы, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, полицейские нагрянули в квартиру, где проживает маленький извращенец. Учится он, кстати, в восьмом классе. Школьника в итоге увезли в отдел полиции и объяснили, что поводом для задержания стал его виртуальный роман с девочкой помладше. Известно, что подростки учатся в одной школе в Приморском районе.
Началась история с того, что парень стал писать 13-летней девочке в соцсетях. Они общались около трёх месяцев, пока про виртуальную связь подростков не узнала мать школьницы. Женщина пришла в ярость от того, что какой-то мальчик присылал её дочери обнажённые фото и видео и требовал того же взамен, что та и делала. В итоге родительница заявила на развратного кавалера в полицию.
В отношении восьмиклассника возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия" в отношении лица, не достигшего 14 лет. Пока подростка отпустили, так как он сам ещё несовершеннолетний. По данному факту начата проверка.
А ранее в Петербурге подростки задержали педофила, который тоже отправлял дикпики. 47-летний мужчина решил лично пообщаться с юношей — "жертвой" он выбрал 16-летнего студента-первокурсника. Тот оказался смышлёным парнем и сразу понял, что собеседник затеял что-то неладное, и представился другим именем. В итоге, собравшись на встречу, юноша прихватил с собой "группу поддержки".
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