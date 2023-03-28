Сексолог объяснил, как реагировать, если знакомый внезапно прислал дикпик

Отправка интимных фото является нормой, но только в том случае, если такие сообщения обусловлены ролевой игрой, флиртом или были присланы по предварительному запросу партнёра. При этом отправленные без спроса дикпики — фото мужского полового органа — выходят за рамки культуры и "культуры секса" в частности. Чаще всего обескураженный получатель не понимает, как реагировать на такие послания, а иногда подобные "картины" приходят и от знакомых людей. Психолог-сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets Антон Орлов в беседе с "Газетой.ru" рассказал, как себя вести в такой ситуации.

"Если не было ни намёка, ни разговора о сексе или темах, к нему приближённых, то самым правильным ответом будет: "А зачем ты мне это прислал?" Без смайликов и эмоций. Или "Неожиданно, конечно. А какова цель?" — отметил эксперт.

Орлов добавил, что подобный вопрос сразу поставит отправителя в тупик и заставит задуматься, зачем на самом деле он это сделал.