Психолог назвала отклонения, которыми, скорее всего, страдают любители рассылать дикпики
Сексолог Самсонова: Рассылка фотографий члена говорит о комплексе неполноценности
У любителей без спроса отправлять женщинам фото полового члена (дикпика) могут быть комплексы и сексуальное расстройство. Так считает психолог, сексолог, сооснователь закрытого женского клуба "Искусство быть женщиной" Ярославна Самсонова.
По её словам, такое поведение схоже с эксгибиционизмом, только в данном случае весь процесс происходит в Сети, а не публично. Эксперт указала, что отправка подобных фото может говорить о девиации — комплексе неполноценности и неуверенности относительно размеров полового органа.
"Для чего мужчины делают это? Однозначного ответа нет. За каждой фотографией стоит свой комплекс, сексуальное расстройство или же крайне неуместная, грубая форма самовыражения", — сказала сексолог в беседе с "Газетой.ru".
Психолог считает, что рассылка дикпиков свидетельствует о том, что у мужчин в этом процессе запускается механизм компенсации, им нужна оценка со стороны и похвала.
Ранее Лайф писал, что зацикленность на сексе у некоторых людей может говорить о серьёзных психологических проблемах или же об отсутствии интимной жизни.
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