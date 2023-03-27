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27 марта, 10:30

Психолог назвала отклонения, которыми, скорее всего, страдают любители рассылать дикпики

Сексолог Самсонова: Рассылка фотографий члена говорит о комплексе неполноценности

У любителей без спроса отправлять женщинам фото полового члена (дикпика) могут быть комплексы и сексуальное расстройство. Так считает психолог, сексолог, сооснователь закрытого женского клуба "Искусство быть женщиной" Ярославна Самсонова.

По её словам, такое поведение схоже с эксгибиционизмом, только в данном случае весь процесс происходит в Сети, а не публично. Эксперт указала, что отправка подобных фото может говорить о девиации — комплексе неполноценности и неуверенности относительно размеров полового органа.

"Для чего мужчины делают это? Однозначного ответа нет. За каждой фотографией стоит свой комплекс, сексуальное расстройство или же крайне неуместная, грубая форма самовыражения", — сказала сексолог в беседе с "Газетой.ru".

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Психолог считает, что рассылка дикпиков свидетельствует о том, что у мужчин в этом процессе запускается механизм компенсации, им нужна оценка со стороны и похвала.

Ранее Лайф писал, что зацикленность на сексе у некоторых людей может говорить о серьёзных психологических проблемах или же об отсутствии интимной жизни.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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