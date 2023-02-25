Психолог объяснил, почему человек может быть зациклен на сексе

Некоторые люди бывают крайне зациклены на сексе, близость для них становится навязчивой идеей. И такое состояние может говорить о серьёзных психологических проблемах или же об отсутствии интимной жизни. Об этом "Газете.ru" рассказал клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский.

"Люди, пережившие травму, например сексуальное насилие или нападение, могут стать гиперсексуальными, чтобы справиться с травмой. Они также могут использовать секс как способ почувствовать себя хозяином положения или заглушить эмоциональную боль", — рассказал он.

Кроме того, гиперсексуальность может быть симптомом заболевания при определённых психических недугах, например биполярном расстройстве или пограничном расстройстве личности. Также некоторые люди могут постоянно говорить о сексе, пытаясь компенсировать недостаток близости и заполнить пустоту. Такое поведение присуще в том числе одиноким людям, которые ищут партнёра. Они могут разговаривать о половых отношениях, чтобы показаться более раскрепощёнными и привлекательными.

Также существует группа людей, которая любит говорить о сексе, чтобы привлечь к себе внимание или же получить удовольствие от обсуждения достаточно шокирующих подробностей личной жизни.

"Ещё одна причина, по которой некоторые люди постоянно говорят о сексе, — наличие сексуальной зависимости или компульсивного расстройства сексуального поведения. Эти люди не могут контролировать свои сексуальные влечения и импульсы, они часто зациклены на сексе и имеют навязчивые мысли. При компульсиях сексом глушат тревогу, также это форма избегающего поведения", — добавил специалист.