В Москве девятиклассник заставил детей целовать пакет со свастикой

Ученика девятого класса московской школы № 771 поставили на учёт в ПДН из-за нацистской выходки в стенах учебного заведения. Подросток силой и угрозами заставлял детей целовать пакет с изображением свастики, сообщил Mash.

Тревогу забили родители учеников, узнав о случившемся от детей. К любителю символики Третьего рейха быстро наведалась полиция. В разговоре с правоохранителями девятиклассник признался, что вдохновился ультраправой идеологией, подписавшись на нацистские паблики в соцсетях. Теперь юношу ждёт проверка от Департамента образования и уроки патриотического воспитания.