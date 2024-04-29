Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 23:21

В Москве девятиклассник заставил детей целовать пакет со свастикой

Ученика девятого класса московской школы № 771 поставили на учёт в ПДН из-за нацистской выходки в стенах учебного заведения. Подросток силой и угрозами заставлял детей целовать пакет с изображением свастики, сообщил Mash.

Тревогу забили родители учеников, узнав о случившемся от детей. К любителю символики Третьего рейха быстро наведалась полиция. В разговоре с правоохранителями девятиклассник признался, что вдохновился ультраправой идеологией, подписавшись на нацистские паблики в соцсетях. Теперь юношу ждёт проверка от Департамента образования и уроки патриотического воспитания.

Лидер "Коррозии металла" оштрафован за "нацистский" мерч на концерте в Нижнем Новгороде
Лидер "Коррозии металла" оштрафован за "нацистский" мерч на концерте в Нижнем Новгороде

Схожий случай ранее произошёл в Нижнем Новгороде. 17-летний учащийся одной из местных школ, представляясь Гитлером, принуждал младшеклашек выкрикивать нацистские лозунги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров