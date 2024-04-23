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23 апреля, 13:38

Школьнику пришлось объясняться перед полицией за игру в Гитлера с пятиклассниками

В нижегородской школе подросток заставлял детей выкрикивать нацистские лозунги

Полиция Нижегородской области решила привлечь к ответственности за пропаганду нацизма учащегося десятого класса, который, представляясь Гитлером, принуждал школьников выкрикивать нацистские лозунги. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Безобразие заметила учительница, войдя в класс. Педагог сообщила директору школы об увиденном, а тот обратился в полицию.

"Пятиклассники мешали делать домашнее задание на перемене, чтобы их испугать, я представился диктатором и заставлял их отдать приветствие", объяснился перед полицейскими 17-летний подросток.

По факту произошедшего сотрудники ведомства составили протокол в отношении школьника по статье 20.3 КоАП (пропаганда нацистской атрибутики или символики), а в отношении его матери — по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Сейчас данные отправили для принятия решения в районную Комиссию по делам несовершеннолетних.

"Также несовершеннолетнему выдано официальное предостережение о недопустимости совершения противоправных действий", — заключили в пресс-службе УМВД.

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Ранее в Екатеринбурге школьник вонзил ручку в бедро девятикласснику, который постоянно его провоцировал. У пострадавшего в итоге была повреждена артерия, его госпитализировали после оказания первой помощи от школьной медсестры. Предварительно, напавший подросток уже стоял на учёте в ПДН.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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