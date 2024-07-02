Школьник поджëг батарейный шкаф на ж/д путях под Калугой по заданию украинского куратора

В Калужской области 16-летний школьник поджëг батарейный шкаф на железнодорожных путях. Он действовал по заданию украинского куратора, который пообещал парню 50 тысяч рублей за диверсию, но так и не заплатил, сообщает SHOT.

Пожар на путях заметили на перегоне между станциями Людиново-1 и Людиново-2. Прибывшие на место службы выяснили, что неизвестный вскрыл и поджëг батарейный шкаф. Он также попытался поджечь содержимое соседнего релейного шкафа, однако не смог его взломать. На следующий же день полицейские отследили и установили личность диверсанта. Подросток рассказал полицейским, что ему написали в мессенджере с неизвестного аккаунта с украинским номером и предложили "подзаработать". За поджог школьнику пообещали 50 тысяч рублей, но после куратор перестал выходить на связь. В результате против поджигателя завели уголовное дело по статье "Диверсия", ему грозит до 20 лет колонии.