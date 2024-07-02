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2 июля, 06:52

Школьник поджëг батарейный шкаф на ж/д путях под Калугой по заданию украинского куратора

Школьник поджёг батарейный шкаф на ж/д путях в Калужской области

В Калужской области 16-летний школьник поджëг батарейный шкаф на железнодорожных путях. Он действовал по заданию украинского куратора, который пообещал парню 50 тысяч рублей за диверсию, но так и не заплатил, сообщает SHOT.

Поджигатель батарейного шкафа на ж/д путях под Калугой. Фото © SHOT

Поджигатель батарейного шкафа на ж/д путях под Калугой. Фото © SHOT

Пожар на путях заметили на перегоне между станциями Людиново-1 и Людиново-2. Прибывшие на место службы выяснили, что неизвестный вскрыл и поджëг батарейный шкаф. Он также попытался поджечь содержимое соседнего релейного шкафа, однако не смог его взломать. На следующий же день полицейские отследили и установили личность диверсанта. Подросток рассказал полицейским, что ему написали в мессенджере с неизвестного аккаунта с украинским номером и предложили "подзаработать". За поджог школьнику пообещали 50 тысяч рублей, но после куратор перестал выходить на связь. В результате против поджигателя завели уголовное дело по статье "Диверсия", ему грозит до 20 лет колонии.

На Украине подожгли очередной релейный шкаф на железной дороге
На Украине подожгли очередной релейный шкаф на железной дороге

Ранее Life.ru рассказывал, что за поджог релейного шкафа суд приговорил к 25 годам лишения свободы бармена ресторана в Истре. Его признали виновным по статьям: "Госизмена", "Участие в террористической организации", "Диверсия, совершённая организованной группой", "Покушение на диверсию", "Приготовление к диверсии", "Приготовление к теракту", "Участие в террористическом сообществе".

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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