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14 июня, 19:00

На Украине подожгли очередной релейный шкаф на железной дороге

Неизвестные подожгли релейный шкаф в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщает издание "Страна".

"Происшествие случилось вчера около 12:40. В городе Сумы между станциями Сумы – Торопиловка обнаружили сгоревший релейный шкаф. Движение поездов не прекращалось", — сказал источник издания.

Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье "Диверсия".

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В последнее время на Украине фиксируется рост числа случаев поджогов релейных шкафов. Подобные инциденты в том числе происходили в Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ZagAlex

Никита Никонов
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