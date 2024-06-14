На Украине подожгли очередной релейный шкаф на железной дороге

Неизвестные подожгли релейный шкаф в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщает издание "Страна".

"Происшествие случилось вчера около 12:40. В городе Сумы между станциями Сумы – Торопиловка обнаружили сгоревший релейный шкаф. Движение поездов не прекращалось", — сказал источник издания.

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