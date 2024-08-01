Bloomberg анонсирует, что Россия освободит иноагента Кара-Мурзу
Осуждённый журналист Владимир Кара-Мурза (включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Обложка © Максим Григорьев/ТАСС
Россия освободит Владимира Кара-Мурзу* в рамках обмена заключёнными. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник среди европейских чиновников. Издание не уточняет, случится ли это позже, или уже в рамках текущего обмена.
Ранее в четверг, 1 августа, Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана в рамках сделки с США по обмену заключёнными.
Напомним, что 17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил публициста и журналиста Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении фейков о Российской армии и руководстве нежелательной организацией. 31 июля Первый апелляционный суд оставил в силе приговор политику после попытки обжалования.
* Признан в России иностранным агентом.