Суд оставил в силе приговор Кара-Мурзе* в виде 25 лет тюрьмы
Приговор публицисту и оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе* в виде 25 лет лишения свободы оставлен в силе. Такое решение принял Первый апелляционный суд.
"Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Кара-Мурзы* и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу адвокатов осуждённого — без удовлетворения", — указали в суде.
Напомним, Мосгорсуд приговорил публициста и журналиста Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении фейков о Российской армии и руководстве нежелательной организацией. В связи с приговором посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании. Власти Латвии запретили въезд десяти россиянам из-за такого решения суда.
* Признан иностранным агентом.
ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда