Регион

Уведомления отключены

31 июля, 15:15

Суд оставил в силе приговор Кара-Мурзе* в виде 25 лет тюрьмы

Приговор публицисту и оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе* в виде 25 лет лишения свободы оставлен в силе. Такое решение принял Первый апелляционный суд.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Кара-Мурзы* и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу адвокатов осуждённого — без удовлетворения", — указали в суде.

МИД РФ заявил протест послам США и Канады из-за позиции по делу Кара-Мурзы

МИД РФ заявил протест послам США и Канады из-за позиции по делу Кара-Мурзы

Напомним, Мосгорсуд приговорил публициста и журналиста Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении фейков о Российской армии и руководстве нежелательной организацией. В связи с приговором посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании. Власти Латвии запретили въезд десяти россиянам из-за такого решения суда.

* Признан иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Илья Суриков
  • Новости
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров