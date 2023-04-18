КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 15:30

МИД РФ заявил протест послам США и Канады из-за позиции по делу Кара-Мурзы

Послу США в Москве Линн Трейси выразили решительный протест в связи с провокационными заявлениями в поддержку публициста Владимира Кара-Мурзы*. Об этом сообщили во вторник в российском МИДе, куда американский дипломат вместе с послами Великобритании и Канады была вызвана сегодня утром.

"Главе американской дипмиссии был заявлен решительный протест в связи с провокационными заявлениями в поддержку осуждённого за госизмену и распространение заведомо ложной информации о российской армии Кара-Мурзы", — сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российская сторона также заявила демарш послу Канады Элисон Ле Клэр. Её публичные комментарии в связи с приговором публицисту в российском МИДе сочли неприемлемыми.

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Ранее во вторник, 18 апреля, в МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады. Как сообщили журналистам в пресс-службе российского дипведомства, их обвиняют в "грубом вмешательстве" в дела РФ и деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Марина Калегина
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