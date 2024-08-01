Bloomberg пишет, что обмен состоялся. Россия освободила Гершковича и Уилана
Bloomberg: Россия освободила Гершковича и Уилана в рамках сделки с США
Фото © ТАСС / Донат Сорокин, AP / Alexander Zemlianichenko
Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана в рамках сделки с США по обмену заключёнными. Об этом сообщает Bloomberg. Других подробностей вероятно проведённого обмена пока нет.
19 июля Гершковича приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По данным прокуратуры, журналист WSJ по заданию спецслужб США собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности одного из оборонных предприятий по выпуску и ремонту военной техники — Уралвагонзавода. А Пола Уилана поймали в Москве в 2018 году. У него были обнаружены документы, содержащие гостайну. Суд приговорил его к 16 годам колонии.
Ранее появились слухи о скором крупном обмене заключёнными между республикой, Россией, США, Германией и Белоруссией. Сообщалось, что Россия может получить, в частности, Анну и Артёма Дульцевых, задержанных в Словении за "шпионаж".